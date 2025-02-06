В Новочеркасске школы и детские сады остались без отопления из-за аварии на котельной

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В городе Новочеркасске Ростовской области 6 февраля без тепла остались восемь тысяч жителей микрорайона Молодежного. Отопление отключили и в двух школах, трех детских садах и школе искусств. Информацию об этом опубликовал глава администрации города Юрий Лысенко в своем телеграм-канале.Коммунальная авария случилась на котельной № 3 НЭВЗ на шоссе Нового Гаража, 20. Восстановить отопление планируют к 12:00.Из-за отсутствия коммуникации уроки в школах №№ 15 и 20 пройдут в очно-дистанционном формате. Для учащихся, которые посещают занятия очно, уроки будут сокращены.Детские сады №№ 17, 37, 56 работают штатно. Отапливать помещения будут с помощью подручных средств. Для воспитанников подготовили одеяла. Родителей попросили потеплее одеть детей, а после окончания рабочего дня оперативно забрать их из учреждения.Прокуратура Ростовской области взяла ситуацию на контроль.