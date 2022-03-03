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В Ростове осужденному хотели передать спрятанные в шоколадках телефоны

В Ростове осужденному хотели передать спрятанные в шоколадках телефоны

В СИЗО № 1 в Ростове осужденному пытались передать телефоны. Инцидент случился 4 марта на улице Максима Горького, 219.

Посылка на имя одного из осужденных пришла от жителя Московской области. Когда сотрудники режимного учреждения стали досматривать ее содержимое, их внимание привлекла упаковка с шоколадными батончиками. Оказалось, что в ней отправитель спрятал десять мобильных телефонов и сим-карту.

В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что запрещенные предметы изъяли. О ходе начатой проверки правоохранители сообщат по месту жительства отправителя.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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