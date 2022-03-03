В Ростове осужденному хотели передать спрятанные в шоколадках телефоны

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

В СИЗО № 1 в Ростове осужденному пытались передать телефоны. Инцидент случился 4 марта на улице Максима Горького, 219.Посылка на имя одного из осужденных пришла от жителя Московской области. Когда сотрудники режимного учреждения стали досматривать ее содержимое, их внимание привлекла упаковка с шоколадными батончиками. Оказалось, что в ней отправитель спрятал десять мобильных телефонов и сим-карту.В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что запрещенные предметы изъяли. О ходе начатой проверки правоохранители сообщат по месту жительства отправителя.