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В школах Ростовской области усилят меры безопасности после стрельбы в Казани

В школах Ростовской области усилят меры безопасности после стрельбы в Казани
После стрельбы в казанской школе губернатор Ростовской области поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях донского региона.

В частности, Василий Голубев потребовал обеспечить строгое соблюдение пропускного режима и ежедневно проверять исправность кнопок тревожной сигнализации, сообщили в областном правительстве.

К числу предупредительных мер отнесли обеспечение социально-психологической безопасности учащихся и работу телефонов доверия в учреждениях и консультационных пунктах для родителей.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в казанскую школу № 175 и устроил стрельбу. Погибли 11 человек, более 30 пострадали. В городе ввели режим контртеррористической операции (КТО), усилены меры безопасности во всех учебных заведениях.

Ранее подобная ситуация произошла 17 октября 2018 года в городе Керчи. Тогда 18-летний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел в колледж с оружием. Парень начал стрелять в учащихся, а когда патроны закончились, он взорвал самодельное взрывное устройство в столовой. Позже тело молодого человека нашли в одном из помещений колледжа. У Владислава было огнестрельное ранение. В тот день погибли 17 человек и 50 - пострадали.

На место направляли на вертолетах медиков, спасателей и психологов. В частности, специалисты прибывали из Симферополя, Сочи и Ростова-на-Дону.

Теги: губернатор Ростовской области Василий Голубев

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