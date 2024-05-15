В школах Ростова последний звонок прозвучит 25 мая

Фото: соцсети Алексей Логвиненко

В ростовских школах последний звонок прозвучит 25 мая. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в своих соцсетях.Праздничное мероприятие пройдет во всех образовательных учреждениях города. В этот день последний звонок прозвучит для более 12 тысяч выпускников девятых классов и для более 5 тысяч выпускников 11-х классов.Добавим, что в этот день в донской столице будет действовать запрет на продажу алкоголя. Продажа разрешена только в заведениях общепита, где имеется зал обслуживания посетителей. На вынос алкогольные напитки не продаются.