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В школах Ростова последний звонок прозвучит 25 мая

В школах Ростова последний звонок прозвучит 25 мая
В ростовских школах последний звонок прозвучит 25 мая. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в своих соцсетях.

Праздничное мероприятие пройдет во всех образовательных учреждениях города. В этот день последний звонок прозвучит для более 12 тысяч выпускников девятых классов и для более 5 тысяч выпускников 11-х классов.

Добавим, что в этот день в донской столице будет действовать запрет на продажу алкоголя. Продажа разрешена только в заведениях общепита, где имеется зал обслуживания посетителей. На вынос алкогольные напитки не продаются.
Фото: соцсети Алексей Логвиненко
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