В Шахтах простились с мальчиком, насмерть сбитым 17-летним парнем на авто
В Шахтах состоялись похороны 15-летнего мальчика, погибшего в аварии. Друзья и родственники простились с Андреем П. 17 ноября.
Жизнь подростка оборвалась 15 числа. В тот злополучный вечер мальчик вышел из дома, чтобы выбросить мусор. Он направлялся по пешеходному переходу на улице Заводской к жбанам, когда в момент оказался под колесами легковушки.
Как выяснилось позже, за рулем «Лады Приоры» находился несовершеннолетний. 17-летний парень, не имея водительских прав, тайком взял ключи у родителей и поехал кататься. Он не успел остановиться вовремя и сбил подростка.
В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управлявшим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
Как стало известно DonDay Шахты, парни были знакомы. Знакомые погибшего характеризуют его как ответственного и доброго мальчика. Андрей учился в школе №40, часто помогал соседям и родителям. У них остался младший сын дошкольного возраста.