- Тренировка прошла, я считаю, вообще, удачно. Я думала, что будет намного тяжелее, но еще хоть есть порох в пороховницах, - сказала Владлена Бобровникова. - Прям, вообще, я довольна собой.

Фото: Федерация гандбола России; Владлена Бобровникова

Экс-гандболистка «Ростов-Дона» Владлена Бобровникова сыграет в матче в честь юбилея победы на ОИ в Рио. Об этом спортсменка сообщила у себя в социальных сетях 6 февраля.Девушка опубликовала ролики с первой тренировки. Она поделилась с подписчиками своей утренней рутиной: завтраком, сборами и дорогой до зала. Подготовка к игре у Владлены состоялась в крытом футбольном манеже в Ростове-на-Дону. Она показала часть своей разминки и тренировочного процесса.Напомним, что Владлена завершила свою спортивную карьеру 2,5 года назад из-за тяжелой болезни. Последним профессиональным клубом для спортсменки стал ГУ «Ростов-Дон», в составе которого она добилась впечатляющего успеха.Пользователи интернета рады возвращению девушки в спорт и желают ей успеха в матче. Владлена заявляет, что пока она вернулась в гандбол лишь на один матч.Гала-матч в честь 10-летнего юбилея победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро пройдет 7 марта на арене «Динамо» в Москве. Как сообщили в Федерации гандбола России, участницами этого матча станут все игроки «золотого» состава сборной России на ОИ-2016. Среди них будут как уже завершившие свою спортивную карьеру, так и действующие игроки. А это означает, что вскоре зрители вновь увидят совместную игру легендарных гандболисток ГК «Ростов-Дон» Анны Сень, Владлены Бобровниковой, Екатерины Ильиной, Анны Седойкиной, Майи Петровой и Анны Вяхиревой.