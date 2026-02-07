Фото: Дондей

Атаку шести беспилотников перехватили в небе над Ростовской областью. Информацию предоставили в Минобороны РФ.По данным главы региона Юрия Слюсаря, БПЛА были перехвачены в Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.Силы ПВО перехватывали беспилотные летательные аппараты самолетного типа в ночь на 7 февраля с 23:00 до 7:00.Всего над регионами страны были сбиты 82 беспилотника.