Атаку шести беспилотников перехватили в небе над Ростовской областью
Атаку шести беспилотников перехватили в небе над Ростовской областью. Информацию предоставили в Минобороны РФ.
По данным главы региона Юрия Слюсаря, БПЛА были перехвачены в Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.
Силы ПВО перехватывали беспилотные летательные аппараты самолетного типа в ночь на 7 февраля с 23:00 до 7:00.
Всего над регионами страны были сбиты 82 беспилотника.