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В Шахтах после продолжительной болезни умер член Союза художников

В Шахтах после продолжительной болезни умер член Союза художников
В Шахтах скончался член Союза художников, Союза дизайнеров и Союза журналистов России. Алексей Шейкин умер после продолжительной болезни. Его не стало 14 сентября в возрасте 79 лет.

Талантливый художник посвятил всю жизнь искусству и наставничеству. Алексей Шейкин более 15 лет работал завкафедры в Южно-Российском гуманитарном институте (ЮРГИ). Педагогический стаж известного шахтинца составил более 50 лет. За эти годы он подготовил сотни талантливых воспитанников, которые теперь работают не только в России, но и за рубежом.

Алексей Шейкин в своем творчестве воспевал красоту Донского края. Его работы по достоинству оценили на областных и всероссийских выставках.
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