В Шахтах перед судом предстанет директор фирмы, обвиняемый в даче взятки



В суд города Шахты передали дело директора коммерческой фирмы, который обвиняется в даче взятки должностному лицу.



Как сообщается на сайте прокуратуры, в феврале 2017 года он решил передать деньги для того, чтобы работники администрации «не заметили» несанкционированную торговлю на территории перед рынком. Средства он отдал через посредника, заместителя главы городской администрации.



Замглавы получил наказание в виде лишения свободы на три года условно. Директору же фирмы грозит до восьми лет.