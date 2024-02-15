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В Шахтах мужчина издевался над двухлетней падчерицей, чтобы привлечь внимание супруги. 29-летний Илья Кулинич объясняет свои поступки тем, что хотел вернуть домой супругу, которая была у подруги в Ростове.Видео издевательств отчима над двухлетней девочкой в Шахтах увидела вся страна. Ролик начинается с того, что мужчина толкает малышку. Девочка падает на пол и начинает плакать. В ответ мужчина говорит, что обижает ребенка специально.Когда ролик завирусился в сети, историей заинтересовались полиция и СМИ. Одному из каналов автор видео рассказал, зачем он решил довести до слез падчерицу. Оказалось, что он хотел привлечь внимание ее матери.В тот день его жена Анастасия Ярмикова поехала на день рождения к подруге и оставила дочь с отчимом. По словам мужчины, через несколько часов ребенок начал капризничать, и тогда он вышел из себя. Затем шахтинец записал видео, на котором толкает и доводит до слез малышку. Ролик он отправил подруге жены.- Никогда ребенка не бил. Вот на камеру одернул. Не хотел сделать ей больно. Это не было избиением. Такая вот ошибка произошла, - говорит Илья Кулинич.Мужчина утверждает, что таким образом он хотел привлечь внимание жены и заставить ее вернуться домой.Анастасия оправдывает супруга. Говорит, что такое происходит впервые.- Скинул видео, как он не справляется. Это не было с целью избиения. Она его не боится. Он скинул видео, чтобы я поскорее вернулась домой, - рассказывает мама девочки.Однако такой жестокий манипулятивный способ в семье не оценили в полиции. Опека забрала девочку в Центр помощи детям. С малышкой занимаются социальные педагоги, психологи и воспитатели. Родителей к ребенку не подпускают. Возможно, такая выходка может стоить матери ребенка лишения родительских прав.