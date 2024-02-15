В Шахтах мужчина издевался над двухлетней падчерицей, чтобы привлечь внимание супруги
В Шахтах мужчина издевался над двухлетней падчерицей, чтобы привлечь внимание супруги. 29-летний Илья Кулинич объясняет свои поступки тем, что хотел вернуть домой супругу, которая была у подруги в Ростове.
Видео издевательств отчима над двухлетней девочкой в Шахтах увидела вся страна. Ролик начинается с того, что мужчина толкает малышку. Девочка падает на пол и начинает плакать. В ответ мужчина говорит, что обижает ребенка специально.
Когда ролик завирусился в сети, историей заинтересовались полиция и СМИ. Одному из каналов автор видео рассказал, зачем он решил довести до слез падчерицу. Оказалось, что он хотел привлечь внимание ее матери.
В тот день его жена Анастасия Ярмикова поехала на день рождения к подруге и оставила дочь с отчимом. По словам мужчины, через несколько часов ребенок начал капризничать, и тогда он вышел из себя. Затем шахтинец записал видео, на котором толкает и доводит до слез малышку. Ролик он отправил подруге жены.
- Никогда ребенка не бил. Вот на камеру одернул. Не хотел сделать ей больно. Это не было избиением. Такая вот ошибка произошла, - говорит Илья Кулинич.
Мужчина утверждает, что таким образом он хотел привлечь внимание жены и заставить ее вернуться домой.
Анастасия оправдывает супруга. Говорит, что такое происходит впервые.
- Скинул видео, как он не справляется. Это не было с целью избиения. Она его не боится. Он скинул видео, чтобы я поскорее вернулась домой, - рассказывает мама девочки.
Однако такой жестокий манипулятивный способ в семье не оценили в полиции. Опека забрала девочку в Центр помощи детям. С малышкой занимаются социальные педагоги, психологи и воспитатели. Родителей к ребенку не подпускают. Возможно, такая выходка может стоить матери ребенка лишения родительских прав.