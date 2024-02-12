В Ростовской области отчим записал видео, на котором издевается над падчерицей

Фото: КВУ

Ужасающее видео из города Шахты появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина издевается над маленькой девочкой.Происшествие случилось 10 февраля в одной из квартир на улице Искра. Предварительно, 25-летняя девушка оставила свою двухлетнюю дочь (приблизительный возраст) с отчимом и ушла по делам. Мужчина, оказавшись наедине с ребенком, начал доводить его до слез. Он поставил малышку перед собой, схватил за кофту и повалил на пол. Когда девочка плачет и встает на колени, он толкает ее в спину.Когда видео с издевательствами оказались в интернете, семьей заинтересовались полицейские. Маму малышки привлекли к административной ответственности и составили в отношении нее протокол о ненадлежащем исполнении родительских прав. А в отношении мужчины полицейские проводят проверку.