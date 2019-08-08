На Дону ищут уроженца Краснодарского края, надругавшегося над 13-летней падчерицей



В Ростовской области ищут жителя Кубани, надругавшегося над 13-летней падчерицей. Мужчина пригрозил девочке убийством и изнасиловал.



Происшествие случилось в станице Бриньковской 3 августа поздно вечером. Роман Шилов дождался, когда жена уйдет и разбудил падчерицу. Потом, угрожая убийством, мужчина изнасиловал приемную дочь.



О случившемся девочка рассказала матери только на следующий день, когда отчим ушел на работу. Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы, но подозреваемый скрылся. Романа Шилова объявили в федеральный розыск.



На вид злоумышленнику 35-40 лет, рост 165-170, худощавого телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные. В области правой брови у Романа ссадина.



Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (861-43)3-13-08, 8 (861-43)2-13-02 или 02.