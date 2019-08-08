Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону ищут уроженца Краснодарского края, надругавшегося над 13-летней падчерицей

На Дону ищут уроженца Краснодарского края, надругавшегося над 13-летней падчерицей
В Ростовской области ищут жителя Кубани, надругавшегося над 13-летней падчерицей. Мужчина пригрозил девочке убийством и изнасиловал.

Происшествие случилось в станице Бриньковской 3 августа поздно вечером. Роман Шилов дождался, когда жена уйдет и разбудил падчерицу. Потом, угрожая убийством, мужчина изнасиловал приемную дочь.

О случившемся девочка рассказала матери только на следующий день, когда отчим ушел на работу. Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы, но подозреваемый скрылся. Романа Шилова объявили в федеральный розыск.

На вид злоумышленнику 35-40 лет, рост 165-170, худощавого телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные. В области правой брови у Романа ссадина.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (861-43)3-13-08, 8 (861-43)2-13-02 или 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.