Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Севастополе захоронили останки бойцов ВОВ из Ростовской области

В Севастополе захоронили останки бойцов ВОВ из Ростовской области
В Севастополе перезахоронили останки 353 бойцов ВОВ, и только девять из них были идентифицированы. Среди бойцов, чьи данные стали известны, двое - из Ростовской области.

Первым оказался Павел Молчанов, он погиб в 1944 году в районе аэропорта Бельбек во время штурма противника. В его кармане нашли изъеденную ржавчиной гильзу и выгоревшую записку с личными данными.

Вторым захороненным бойцом стал Лука Кочергин. В военные годы он был санитаром. В мае 1944-го стоял на защите Севастополя, а погиб в районе Мекензиевых гор на высоте 104,5 метра.

На перезахоронение солдат приехали их родственники из Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.