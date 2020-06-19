В Севастополе захоронили останки бойцов ВОВ из Ростовской области

В Севастополе перезахоронили останки 353 бойцов ВОВ, и только девять из них были идентифицированы. Среди бойцов, чьи данные стали известны, двое - из Ростовской области.Первым оказался Павел Молчанов, он погиб в 1944 году в районе аэропорта Бельбек во время штурма противника. В его кармане нашли изъеденную ржавчиной гильзу и выгоревшую записку с личными данными.Вторым захороненным бойцом стал Лука Кочергин. В военные годы он был санитаром. В мае 1944-го стоял на защите Севастополя, а погиб в районе Мекензиевых гор на высоте 104,5 метра.На перезахоронение солдат приехали их родственники из Ростовской области.