В Севастополе обнаружены останки солдата из Ростова, погибшего в годы войны

Поисковики из Севастополя передадут в Ростов останки солдата, погибшего в годы войны в Крыму.Бойца обнаружила в ходе раскопок под посёлком Любимовка севастопольская поисковая организация «Долг». В гильзе пистолетного патрона сохранились документы, благодаря которым была установлена личность погибшего. Им оказался ростовчанин Павел Васильевич Молчанов 1926 года рождения. До сих пор солдат числился пропавшим без вести. Семья ничего не знала о его судьбе.В администрации Ростова рассказали, что с помощью ЗАГСов, архивов и военкоматов удалось разыскать родственников бойца. В донской столице проживает его племянница.Ростовчанин, погибший в годы войны, будет захоронен с воинскими почестями.