В сети появилось видео рекордно обмелевшего Дона

В соцсетях ростовчане поделились видео обмелевшего Дона. Ветер согнал воду так, что вместо некогда полноводной реки образовалась пустыня с маленькими ручейками. По оголённому песчаному дну можно перейти от одного берега к другому.Ураганный ветер бушует в Ростовской области уже почти неделю. Вода пропала в Маныче, Таганрогском заливе и, конечно, в Дону. Сейчас главная река региона обмелела до критических отметок.Для любителей экзотических фото и поисковиков ценностей на дне это золотое время. При этом подобные ЧП приносят множество неудобств людям из-за низкого давления воды в домах, а также мешают полноценной работе судоходства.Непогода продлится в Ростове и области как минимум несколько дней. Спасатели объявили экстренное предупреждение об очередном усилении ветра.