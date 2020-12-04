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В сети появилось видео рекордно обмелевшего Дона

В сети появилось видео рекордно обмелевшего Дона
В соцсетях ростовчане поделились видео обмелевшего Дона. Ветер согнал воду так, что вместо некогда полноводной реки образовалась пустыня с маленькими ручейками. По оголённому песчаному дну можно перейти от одного берега к другому.

Ураганный ветер бушует в Ростовской области уже почти неделю. Вода пропала в Маныче, Таганрогском заливе и, конечно, в Дону. Сейчас главная река региона обмелела до критических отметок.

Для любителей экзотических фото и поисковиков ценностей на дне это золотое время. При этом подобные ЧП приносят множество неудобств людям из-за низкого давления воды в домах, а также мешают полноценной работе судоходства.

Непогода продлится в Ростове и области как минимум несколько дней. Спасатели объявили экстренное предупреждение об очередном усилении ветра.

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