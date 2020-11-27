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Дон рекордно обмелел из-за ураганного ветра в Ростове: видео

Дон рекордно обмелел из-за ураганного ветра в Ростове: видео
Из-за сильнейшего ветра, обрушившегося на донскую столицу, в очередной раз обмелел Дон. Непогода разбушевалась утром 1 декабря в Ростове-на-Дону.

Первый день зимы Ростов встретил не снегом, а штормовым ветром. В редакцию Rostov.ru местный житель прислал фотографии и видео экстремально обмелевшего Дона. Сильнейший ветер местами до 20 метров в секунду стал разгонять глубокую реку с такой силой, что посреди нее образовались целые острова суши.

Сколько еще стихия будет бушевать в Ростове, неизвестно, однако такие сгоны воды негативно сказываются на жизни горожан и судоходства. В домах людей возможна подача воды со сниженным давлением, а суда могут садиться на мель.

Ураганный ветер задержится в донской столице еще как минимум сутки. В связи с непогодой возможно падение опор ЛЭП, а также слабозакрепленных конструкций. Водителям рекомендуют не выезжать на своих авто, а при необходимости - соблюдать ПДД. Пешеходам нужно быть также особо бдительными на дорогах, а также иметь светоотражающие элементы на одежде.

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