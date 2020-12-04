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В Ростове прогнозируют понижение уровня воды в водоемах до рекордных отметок

В Ростове прогнозируют понижение уровня воды в водоемах до рекордных отметок
В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за сгона воды в водоемах региона. О рекордно низких отметках воды сообщили в ГО и ЧС города.

Спасатели предупредили, что 7 декабря, а также на протяжении всего следующего дня в Дону у города Азов сохранится низкий уровень воды-в пределах опасной отметки.

В связи с низкими отметками возможно возникновение ЧС и других происшествий, связанных с нарушением в работе судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств, посадкой судов на мель, а также затруднением в работе водозаборных сооружений (понижение давления подачи воды сгонные явления).

Причиной непогоды зачастую являются низкие температуры и сильные ветра. Последние несколько дней порывы ветра в Ростове-на-Дону и регионе достигают 18-20 метров в секунду. В связи с этим уровень воды опустился до критических отметок. Как только ветер успокоится, вода вернется.

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