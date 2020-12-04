В Ростове прогнозируют понижение уровня воды в водоемах до рекордных отметок

В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за сгона воды в водоемах региона. О рекордно низких отметках воды сообщили в ГО и ЧС города.Спасатели предупредили, что 7 декабря, а также на протяжении всего следующего дня в Дону у города Азов сохранится низкий уровень воды-в пределах опасной отметки.В связи с низкими отметками возможно возникновение ЧС и других происшествий, связанных с нарушением в работе судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств, посадкой судов на мель, а также затруднением в работе водозаборных сооружений (понижение давления подачи воды сгонные явления).Причиной непогоды зачастую являются низкие температуры и сильные ветра. Последние несколько дней порывы ветра в Ростове-на-Дону и регионе достигают 18-20 метров в секунду. В связи с этим уровень воды опустился до критических отметок. Как только ветер успокоится, вода вернется.