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В сети появились кадры последствий пожара в Аксайском районе

В сети появились кадры последствий пожара в Аксайском районе
В сети появились кадры, запечатлевшие последствия пожара, произошедшего 24 марта в Аксайском районе. На снимках видно покрытую пеплом территорию и полностью сгоревшую лестницу. Это место славилось своей популярностью у жителей Ростова-на-Дону, которые часто проводили там выходные. Огонь уничтожил территорию площадью 500 квадратных метров, не оставив и следа от камышей и сухой травы.

На данный момент нет информации о том, когда будут заменены обуглившиеся перила и восстановлен порядок на территории балки.

По информации МЧС по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: Соцсети
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