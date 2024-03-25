В сети появились кадры последствий пожара в Аксайском районе

Фото: Соцсети

В сети появились кадры, запечатлевшие последствия пожара, произошедшего 24 марта в Аксайском районе. На снимках видно покрытую пеплом территорию и полностью сгоревшую лестницу. Это место славилось своей популярностью у жителей Ростова-на-Дону, которые часто проводили там выходные. Огонь уничтожил территорию площадью 500 квадратных метров, не оставив и следа от камышей и сухой травы.На данный момент нет информации о том, когда будут заменены обуглившиеся перила и восстановлен порядок на территории балки.По информации МЧС по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.