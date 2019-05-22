В Ростовской области за кражу осудили начальницу почты
В Сальске вынесли приговор бывшей сотруднице почтамта. Женщина обвинялась в краже денег.
По версии следствия, начальница почтовой связи 4 класса «Рыбасово 347620» Сальского почтампта УФПС Ростовской области в 2018 году, имея доступ к кассе почтового отделения, систематически брала оттуда наличные.
- В результате её действий Сальскому почтампту был причинен ущерб на общую сумму 72 562 рубля, который возмещен обвиняемой на стадии предварительного расследования, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.
Суд признал подозреваемую виновной в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения. Сотрудница почты получила полтора года условно.