В Ростовской области за кражу осудили начальницу почты





В Сальске вынесли приговор бывшей сотруднице почтамта. Женщина обвинялась в краже денег.



По версии следствия, начальница почтовой связи 4 класса «Рыбасово 347620» Сальского почтампта УФПС Ростовской области в 2018 году, имея доступ к кассе почтового отделения, систематически брала оттуда наличные.

- В результате её действий Сальскому почтампту был причинен ущерб на общую сумму 72 562 рубля, который возмещен обвиняемой на стадии предварительного расследования, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.



Суд признал подозреваемую виновной в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения. Сотрудница почты получила полтора года условно.