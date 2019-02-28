В Ростовской области осудили экс-начальника филиала «Почта России»



Егорлыкский районный суд приговорил бывшего начальника филиала «Почта России» к одному году и двум месяцам условно. Женщина обвинялась по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».



По версии следствия, женщина, будучи руководителем отделений почтовой связи Зерноградского почтамта, присвоила себе 256 217 рублей.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда. Дончанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.



Приговором суда подозреваемая была признана виновной. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года.