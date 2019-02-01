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В Ростовской области спасатели вытащили провалившихся под лёд рыбаков

В Ростовской области спасатели вытащили провалившихся под лёд рыбаков

Трое мужчин едва не погибли, провалившись под лёд в Ростовской области. ЧП произошло в Сальском районе 3 февраля.

Как рассказали в донском управлении МЧС, 36-летний, 37-летний и 23-летний мужчины вышли на тонкий лёд Веселовского водохранилища. Неожиданно лёд раскололся, и рыбаки провалились в холодную воду.

Спасатели подоспели вовремя. Они с помощью спецоборудования достали мужчин из водоёма.
- Пострадавших передали врачам скорой помощи, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.

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