В Ростовской области спасатели вытащили провалившихся под лёд рыбаков
Трое мужчин едва не погибли, провалившись под лёд в Ростовской области. ЧП произошло в Сальском районе 3 февраля.
Как рассказали в донском управлении МЧС, 36-летний, 37-летний и 23-летний мужчины вышли на тонкий лёд Веселовского водохранилища. Неожиданно лёд раскололся, и рыбаки провалились в холодную воду.
Спасатели подоспели вовремя. Они с помощью спецоборудования достали мужчин из водоёма.
- Пострадавших передали врачам скорой помощи, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.