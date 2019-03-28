В Ростовской области разыскивают 85-летнюю пенсионерку с потерей памяти



Пропавшую в Краснодарском крае пенсионерку разыскивают в Ростовской области. Вере Пунтус - 85 лет, она проживает в хуторе Андрюшко. Женщина пропала 31 марта около полудня. Она вышла из своего дома и ушла в неизвестном направлении.



Вера Павловна надела шерстяной оранжевый платок, байковый фиолетовый халат с рисунком цветов, чёрный шерстяной халат, тёмное трико и галоши синего цвета.



Из особых примет: у женщины сильно повреждён левый глаз.



В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» отметили, что она нуждается в медицинской помощи и может страдать потерей памяти. Правоохранители предполагают, что женщина может находиться в Ростовской области.



Если вы видели Веру Пунтус, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.