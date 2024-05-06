Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове трехдневная рабочая неделя начнется с похолодания до +7 градусов

В Ростове трехдневная рабочая неделя начнется с похолодания до +7 градусов
В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе похолодает до +7 градусов. Актуальный прогноз с 6 по 8 мая сообщили синоптики Гидрометцентра.

В понедельник днем похолодает до +21 градуса. Вечером температура воздуха опустится до +9 градусов.

На следующий день ожидается потепление до +24 градусов. К вечеру похолодает до +11 градусов.

В среду температура воздуха опустится до +20 градусов днем и до +11 градусов ночью. Осадков в эти дни не ожидается.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.