В Ростове трехдневная рабочая неделя начнется с похолодания до +7 градусов

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В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе похолодает до +7 градусов. Актуальный прогноз с 6 по 8 мая сообщили синоптики Гидрометцентра.В понедельник днем похолодает до +21 градуса. Вечером температура воздуха опустится до +9 градусов.На следующий день ожидается потепление до +24 градусов. К вечеру похолодает до +11 градусов.В среду температура воздуха опустится до +20 градусов днем и до +11 градусов ночью. Осадков в эти дни не ожидается.