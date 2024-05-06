В Ростовской области мальчик получил ожоги ног во время жарки шашлыков

Фото: Дондей

В Ростовской области школьник опрокинул жидкость для розжига в горящий мангал и устроил пожар. Инцидент произошёл 5 мая в селе Натальевка Неклиновского района.Семья решила отпраздновать Пасху на улице Островского, 30. Взрослые разожгли мангал во дворе, чтобы приготовить шашлык. Рядом с ними играл 10-летний мальчик. В какой-то момент он споткнулся и опрокинул жидкость для розжига.Огонь в мангале мгновенно разгорелся и перекинулся на траву. За считанные секунды пламя добралось до гаража и подожгло его. Родители попытались потушить огонь самостоятельно, но у них ничего не вышло. На место происшествия прибыли четыре спасателя. С помощью одной автоцистерны им удалось потушить пожар на площади 10 квадратных метров.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия мальчик получил ожоги ног. Его доставили в больницу.