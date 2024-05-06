На трассе в Ростовской области 18-летняя девушка на мотоцикле пострадала в ДТП

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области водитель легковушки сбил девушку на мотоцикле. Авария произошла 4 мая около 16:00 в Белокалитвинском районе.В тот день 45-летний мужчина за рулем «Хендай Акцента» двигался по автодороге Шахты — Белая Калитва. На 29-м километре трассы он выехал на встречную полосу, прямо перед мотоциклом «Омакс».Избежать столкновения не удалось. От мощного удара двухколесный транспорт отбросило в сторону. В результате столкновения пострадала девушка-мотоциклист. По информации УГИБДД по Ростовской области, ей было 18 лет.