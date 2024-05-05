На Северном в Ростове три часа тушили пожар на мусорке

Фото: Rostov.ru.

В Ростове крупный пожар переполошил жителей Северного. ЧП случилось на проспекте Михаила Нагибина 5 мая.Горожане увидели черные клубы дыма за несколько километров от места происшествия. Они вызвали экстренные службы. На место прибыли огнеборцы и медики.К прибытию сотрудников МЧС полыхало около 50 квадратных метров мусора. Из-за сильного ветра огонь разрастался все больше. Через три часа, к 14:30, пламя ликвидировали на площади вдвое больше — порядка 90 «квадратов».— В результате ЧП никто не пострадал, — отметили в ГУ МЧС по Ростовской области.