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На Северном в Ростове три часа тушили пожар на мусорке

На Северном в Ростове три часа тушили пожар на мусорке
В Ростове крупный пожар переполошил жителей Северного. ЧП случилось на проспекте Михаила Нагибина 5 мая.

Горожане увидели черные клубы дыма за несколько километров от места происшествия. Они вызвали экстренные службы. На место прибыли огнеборцы и медики.

К прибытию сотрудников МЧС полыхало около 50 квадратных метров мусора. Из-за сильного ветра огонь разрастался все больше. Через три часа, к 14:30, пламя ликвидировали на площади вдвое больше — порядка 90 «квадратов».

— В результате ЧП никто не пострадал, — отметили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru.
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