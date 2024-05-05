В Батайске водитель легкового авто вылетел в кювет на перекрестке

Фото: Батайск-город.

В Батайске легковушка на полном ходу вылетела с дороги в камыши. ДТП случилось 5 мая на перекрестке улиц Ленина и Коваливского.Очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места аварии. Судя по кадрам, машину занесло на полном ходу, и она съехала с дороги. По словам местных жителей, на том перекрестке очень часто происходят подобные ДТП.К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Единственный, кого теперь нужно подлатать, — это машина.— В результате ДТП транспорт получил механические повреждения, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.