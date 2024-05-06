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В Ростове при пожаре в микрорайоне Лендворец пострадал мужчина

В Ростове при пожаре в микрорайоне Лендворец пострадал мужчина
В Ростове-на-Дону при пожаре в микрорайоне Лендворец пострадал мужчина. Происшествие случилось в ночь на 6 мая на улице Никитина.

Пламя вспыхнуло около 01:00 в доме № 10. Вскоре ветер перебросил огонь на соседнее жилое строение. Люди, чтобы не потерять кров, попытались самостоятельно справиться со стихией и вызвали спасателей.

На место приехали 39 пожарных на 13 единицах спецтехники. К тому моменту пламя охватило около 200 квадратных метров. Потушить его удалось лишь через три часа.

- В результате ЧП пострадал 60-летний мужчина. Его с ожогами доставили в больницу, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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