В Ростовской области разыскивают 73-летнюю пенсионерку из-под Москвы



Пропавшую в Московской области пенсионерку разыскивают в Донском регионе. В городе Раменское 24 мая пропала Евгения Мошкина. Она покинула дом и ушла в неизвестном направлении.



Чтобы скорее найти 73-женщину, родные обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт». Сообщается, что Евгения Борисовна нуждается в медицинской помощи и может лишиться памяти. Есть вероятность, что она находится в Ростовской области.



Рост пенсионерки 170 сантиметров, телосложение нормальное. У неё серо-голубые глаза и каштановые волосы.



Она надела, предположительно, халат и белые шлёпки с закрытым носком. В руках можнт быть цветастый пакет.



Если вы знаете, где может находиться Евгения Мошкина, сообщите по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.