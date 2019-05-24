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В Ростовской области разыскивают 73-летнюю пенсионерку из-под Москвы

В Ростовской области разыскивают 73-летнюю пенсионерку из-под Москвы
Пропавшую в Московской области пенсионерку разыскивают в Донском регионе. В городе Раменское 24 мая пропала Евгения Мошкина. Она покинула дом и ушла в неизвестном направлении.

Чтобы скорее найти 73-женщину, родные обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт». Сообщается, что Евгения Борисовна нуждается в медицинской помощи и может лишиться памяти. Есть вероятность, что она находится в Ростовской области.

Рост пенсионерки 170 сантиметров, телосложение нормальное. У неё серо-голубые глаза и каштановые волосы.

Она надела, предположительно, халат и белые шлёпки с закрытым носком. В руках можнт быть цветастый пакет.

Если вы знаете, где может находиться Евгения Мошкина, сообщите по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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