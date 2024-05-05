В Таганроге случился крупный пожар в заброшенном здании

Фото: соцсети (тг Мой Таганрог).

В Таганроге случился пожар в заброшенном здании. Двухэтажная постройка воспламенилась 5 мая около 15:30.Пламя быстро распространялось по дому № 94 на улице Греческой. Соседи, увидев столб черного дыма, вызвали спасателей.— На место направили 30 человек на 10 единицах спецтехники, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К прибытию пожарных полыхало порядка 300 квадратных метров здания. Спасатели смогли потушить огонь полностью через три часа, к 18:30. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.