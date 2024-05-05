Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге случился крупный пожар в заброшенном здании

В Таганроге случился крупный пожар в заброшенном здании
В Таганроге случился пожар в заброшенном здании. Двухэтажная постройка воспламенилась 5 мая около 15:30.

Пламя быстро распространялось по дому № 94 на улице Греческой. Соседи, увидев столб черного дыма, вызвали спасателей.

— На место направили 30 человек на 10 единицах спецтехники, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К прибытию пожарных полыхало порядка 300 квадратных метров здания. Спасатели смогли потушить огонь полностью через три часа, к 18:30. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
Фото: соцсети (тг Мой Таганрог).
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.