В Таганроге случился крупный пожар в заброшенном здании
В Таганроге случился пожар в заброшенном здании. Двухэтажная постройка воспламенилась 5 мая около 15:30.
Пламя быстро распространялось по дому № 94 на улице Греческой. Соседи, увидев столб черного дыма, вызвали спасателей.
— На место направили 30 человек на 10 единицах спецтехники, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.
К прибытию пожарных полыхало порядка 300 квадратных метров здания. Спасатели смогли потушить огонь полностью через три часа, к 18:30. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.