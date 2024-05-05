В Ростовской области нашли живым пропавшего 58-летнего мужчину
В Ростовской области завершили поиски жителя Волгодонска, пропавшего без вести. Владимир Сиухин не выходил на связь с родственниками почти месяц.
Последний раз горожанина видели 8 апреля. В тот день он ушел из дома и перестал отвечать на звонки и сообщения. Близкие подняли на ноги всех друзей и знакомых Владимира. Однако те тоже не знали, куда он мог запропаститься.
В отчаянии родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Вечером 5 мая стало известно, что 58-летнего пропавшего нашли живым.