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В Ростовской области нашли живым пропавшего 58-летнего мужчину

В Ростовской области нашли живым пропавшего 58-летнего мужчину
В Ростовской области завершили поиски жителя Волгодонска, пропавшего без вести. Владимир Сиухин не выходил на связь с родственниками почти месяц.

Последний раз горожанина видели 8 апреля. В тот день он ушел из дома и перестал отвечать на звонки и сообщения. Близкие подняли на ноги всех друзей и знакомых Владимира. Однако те тоже не знали, куда он мог запропаститься.

В отчаянии родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Вечером 5 мая стало известно, что 58-летнего пропавшего нашли живым.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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