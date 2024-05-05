В ночь на 6 мая жители Ростовской области увидят яркий звездопад

Фото: Николай Викулов.

Жители Ростовской области смогут стать свидетелями яркого майского звездопада. Метеорный поток эта-Аквариды будет особенно активен в ночь на 6 мая.Лучше всего любоваться падающими звездами после 02:00 вдали от города. Достаточно уехать от крупных населенных пунктов на 20-40 километров. Луна в эту ночь не помешает своей засветкой, поэтому можно наблюдать до 50 метеоров в час.Метеоры появляются в результате сгорания пыли, оставленной кометами и астероидами. Когда Земля, вращающаяся вокруг Солнца, пересекает шлейф, его частицы на огромной скорости сталкиваются с атмосферой. В результате столкновения с молекулами газа метеорное тело нагревается, разрушается, плавится и испаряется, оставляя за собой световой след.