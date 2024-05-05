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Улицу Московскую в Ростове перекроют вечером 24 мая

Улицу Московскую в Ростове перекроют вечером 24 мая
В Ростове введут ограничение движения по улице Московской. Проезд запретят 24 мая.

Как сообщили в администрации города, в тот вечер возле собора на Центральном рынке отпразднуют День славянской письменности и культуры. Чтобы пешеходы могли безопасно ходить по проезжей части, участок от проспекта Буденновского до переулка Газетного решили полностью перекрыть для автомобилей.

Ограничение вступит в силу в 17:00 и продлится до 21:00. В эти часы водителям транспорта придется продумать альтернативные маршруты.
Фото: DonDay.ru.
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