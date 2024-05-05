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В Ростовской области мужчина пострадал во время пожара с фурами

В Ростовской области мужчина пострадал во время пожара с фурами
В Октябрьском районе Ростовской области мужчина пострадал во время пожара. ЧП случилось утром 5 мая на трассе М-4 «Дон» (возле поселка Новоперсиановка).

Проезжавшие мимо автомобилисты увидели, как полыхают две фуры, стоящие у обочины. На место направили семь человек на трех спецмашинах. К их прибытию огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

Во время тушения нашли одного пострадавшего. Им оказался мужчина, получивший ожоги. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, его доставили в больницу.
Фото: соцсети (тг Ростов Главный).
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