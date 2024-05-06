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В Ростовской области в ДТП пострадали трое несовершеннолетних

В Ростовской области в ДТП пострадали трое несовершеннолетних
В Ростовской области в ДТП пострадали трое несовершеннолетних. Авария произошла 5 мая в Константиновском районе.

Около 13:30 по автодороге хутор Стычковская - Вифлянцев за рулем «Опеля Астра» ехал 16-летний мальчик. По предварительным данным, он потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет. Затем машина врезалась в дерево. Легковушка буквально превратилась в груду металлолома.

В региональном УГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадали 16-летний, 15-летний и 14-летний пассажиры.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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