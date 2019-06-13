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В Ростовской области растёт количество заражённых энтеровирусной инфекцией

В Ростовской области растёт количество заражённых энтеровирусной инфекцией
В Ростовской области наблюдается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. В этом году зарегистрировано уже 20 случаев заражения. Соответствующая информация размещена на сайте управления Роспотребнадзора по донскому региону.

В Ростове-на-Дону отмечено 19 заболевших, ещё 1 – в Красносулинском районе. К счастью, эти случаи не связаны друг с другом, и все люди уже выздоровели.

Возбудителем инфекции является кишечный вирус. Заразиться можно от другого заболевшего или носителя заразы. Симптомами являются озноб, высокая температура, сыпь, проблемы с дыханием и диарея. Последствиями могут стать конъюнктивит, менингит и энцефалит.

Чтобы не заболеть, нужно чаще мыть руки, проводить влажную уборку, меньше ездить в общественном транспорте и не пить сырую воду.

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