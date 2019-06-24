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В Ростовской области осудили пенсионерку, убившую зятя

В Ростовской области осудили пенсионерку, убившую зятя
Фото: Infpol.ru
В Гуково городской суд вынес приговор местной жительнице, обвинявшейся в убийстве сожителя дочери.

В суде было установлено, что пенсионерка в своей квартире выпивала вместе с зятем. Во время застолья между родственниками возникла ссора. В порыве гнева женщина схватила нож со стола и ударила им сожителя дочери. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
– В судебном процессе было доказано, что обвиняемая безразлично отнеслась к произошедшему, - отметили в прокуратуре города Гуково.

Суд признал пенсионерку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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