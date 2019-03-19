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В Ростовской области назначили нового начальника управления проектной деятельности

В Ростовской области назначили нового начальника управления проектной деятельности
Начальника управления проектной деятельности назначили в Ростовской области. О том, что Анна Булатова заняла новый пост, сообщили 21 марта в донском правительстве.

Булатова родилась в Ростове-на-Дону. Здесь же получила два высших образования, закончив юридический и экономический факультеты. С 2002 года работала в министерстве имущественных отношений, министерстве экономического развития Ростовской области. В 2010 Анна возглавила управление стратегического развития.

С июня 2018 года по март 2019 года занимала пост замруководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

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