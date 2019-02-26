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В Ростовской области более десяти дней разыскивают молодого человека

В Ростовской области более десяти дней разыскивают молодого человека
Пропавшего без вести молодого человека разыскивают в Ростовской области. Артём Зуннунов выехал из Цимлянского района в Ростов 17 февраля и исчез. Уже более десяти дней он не возвращается домой и не выходит на связь. Родные Артёма обратились за помощью к волонтёрам и полицейским.

Рост пропавшего - около 175-180 сантиметров. У него худощавое телосложение, короткие чёрные волосы и карие глаза.

В последний раз его видели в чёрной куртке, серо-синих джинсах, сером свитере, чёрных кроссовках и серой шапке.

Если вам известно местонахождение Артёма Зуннунова, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52, 8 (863) 719-18-58 или 02.

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