В Ростовской области более десяти дней разыскивают молодого человека



Пропавшего без вести молодого человека разыскивают в Ростовской области. Артём Зуннунов выехал из Цимлянского района в Ростов 17 февраля и исчез. Уже более десяти дней он не возвращается домой и не выходит на связь. Родные Артёма обратились за помощью к волонтёрам и полицейским.



Рост пропавшего - около 175-180 сантиметров. У него худощавое телосложение, короткие чёрные волосы и карие глаза.



В последний раз его видели в чёрной куртке, серо-синих джинсах, сером свитере, чёрных кроссовках и серой шапке.



Если вам известно местонахождение Артёма Зуннунова, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52, 8 (863) 719-18-58 или 02.