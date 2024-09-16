В Ростовском зоопарке в семействе ланей родился малыш

Фото: соцсети

В Ростовском-на-Дону зоопарке в семействе ланей случилось пополнение. Об этом сообщили сотрудники зоопарка в соцсетях 16 сентября.Три месяца назад, 16 июня, в семье ланей Марго и Марка родился малыш. Все это время родители проявляли заботу и воспитывали его, а также делились с ним жизненным опытом.На видео заметно, что малыш спокойного нрава. Он увлеченно наблюдает за своими мамой и папой и легко переносит банные процедуры.Пока у малыша нет имени. Возможно, сотрудники зоопарка предложат жителям Ростова-на-Дону выбрать его в социальных сетях.Зоологи подчеркивают, что европейская лань относится к видам, которые находятся в наименьшей опасности исчезновения.