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В Ростовском зоопарке в семействе ланей родился малыш

В Ростовском зоопарке в семействе ланей родился малыш
В Ростовском-на-Дону зоопарке в семействе ланей случилось пополнение. Об этом сообщили сотрудники зоопарка в соцсетях 16 сентября.

Три месяца назад, 16 июня, в семье ланей Марго и Марка родился малыш. Все это время родители проявляли заботу и воспитывали его, а также делились с ним жизненным опытом.

На видео заметно, что малыш спокойного нрава. Он увлеченно наблюдает за своими мамой и папой и легко переносит банные процедуры.

Пока у малыша нет имени. Возможно, сотрудники зоопарка предложат жителям Ростова-на-Дону выбрать его в социальных сетях.

Зоологи подчеркивают, что европейская лань относится к видам, которые находятся в наименьшей опасности исчезновения.
Фото: соцсети
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