В «Ростовском» заповеднике у диких мустангов появились первые жеребята
В заповеднике на острове озера Маныч-Гудило у диких мустангов впервые в 2025 году родились жеребята. Эта информация была опубликована сотрудниками заповедника «Ростовский» в социальных сетях.
Зима 2024/2025 годов оказалась достаточно теплой, что способствовало росту численности популяции.
Тёплая погода уменьшила угрозу со стороны хищников, которые не могли подойти к острову из-за нестабильного льда на водоемах.
Мустанги на острове наслаждаются спокойной и насыщенной жизнью. По словам представителей заповедника, в случае появления угрозы со стороны опасных хищников табун собирается в компактную группу.
Мягкая зима также привела к тому, что многие виды птиц остались зимовать в Ростовской области. Тёплая погода и отсутствие снега позволяли им легко находить пропитание.