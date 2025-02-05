Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В «Ростовском» заповеднике у диких мустангов появились первые жеребята

В «Ростовском» заповеднике у диких мустангов появились первые жеребята

В заповеднике на острове озера Маныч-Гудило у диких мустангов впервые в 2025 году родились жеребята. Эта информация была опубликована сотрудниками заповедника «Ростовский» в социальных сетях.

Зима 2024/2025 годов оказалась достаточно теплой, что способствовало росту численности популяции.

- Некоторые кобылы стали матерями, в то время как другие заметно прибавили в весе, - уточнили сотрудники заповедника.


Тёплая погода уменьшила угрозу со стороны хищников, которые не могли подойти к острову из-за нестабильного льда на водоемах.

Мустанги на острове наслаждаются спокойной и насыщенной жизнью. По словам представителей заповедника, в случае появления угрозы со стороны опасных хищников табун собирается в компактную группу.

Мягкая зима также привела к тому, что многие виды птиц остались зимовать в Ростовской области. Тёплая погода и отсутствие снега позволяли им легко находить пропитание.
Фото: заповедник "Ростовский"
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.