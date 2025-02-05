В «Ростовском» заповеднике у диких мустангов появились первые жеребята

- Некоторые кобылы стали матерями, в то время как другие заметно прибавили в весе, - уточнили сотрудники заповедника.

Фото: заповедник "Ростовский"

В заповеднике на острове озера Маныч-Гудило у диких мустангов впервые в 2025 году родились жеребята. Эта информация была опубликована сотрудниками заповедника «Ростовский» в социальных сетях.Зима 2024/2025 годов оказалась достаточно теплой, что способствовало росту численности популяции.Тёплая погода уменьшила угрозу со стороны хищников, которые не могли подойти к острову из-за нестабильного льда на водоемах.Мустанги на острове наслаждаются спокойной и насыщенной жизнью. По словам представителей заповедника, в случае появления угрозы со стороны опасных хищников табун собирается в компактную группу.Мягкая зима также привела к тому, что многие виды птиц остались зимовать в Ростовской области. Тёплая погода и отсутствие снега позволяли им легко находить пропитание.