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Редкую для зимовки на Дону птицу заметили в Ростовской области

Редкую для зимовки на Дону птицу заметили в Ростовской области

Редкую для зимы птицу горихвостку-чернушку заметили в Ростовской области . Специалисты заповедника в Ростове сообщили, что горихвостка-чернушка уже давно должна была отправиться на зимовку к черноморскому побережью. Этот вид птиц был замечен в конце декабря 2024 года на берегах озера Маныч-Гудило.

Горихвостка-чернушка известна своей насекомоядной природой, и её рыжий хвост стал основой для её названия. Сотрудники заповедника отметили, что птица не улетела на юг, скорее всего, из-за отсутствия сильных морозов.

Кроме того, в регионе были зафиксированы редкие дрофы. В конце декабря 2024 года инспекторы заповедника встретили три особи. Каждая встреча с этой очень редкой птицей регистрируется в специальных журналах наблюдений.
Фото: Ростовский заповедник
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