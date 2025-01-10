Редкую для зимовки на Дону птицу заметили в Ростовской области

Фото: Ростовский заповедник

Редкую для зимы птицу горихвостку-чернушку заметили в Ростовской области . Специалисты заповедника в Ростове сообщили, что горихвостка-чернушка уже давно должна была отправиться на зимовку к черноморскому побережью. Этот вид птиц был замечен в конце декабря 2024 года на берегах озера Маныч-Гудило.Горихвостка-чернушка известна своей насекомоядной природой, и её рыжий хвост стал основой для её названия. Сотрудники заповедника отметили, что птица не улетела на юг, скорее всего, из-за отсутствия сильных морозов.Кроме того, в регионе были зафиксированы редкие дрофы. В конце декабря 2024 года инспекторы заповедника встретили три особи. Каждая встреча с этой очень редкой птицей регистрируется в специальных журналах наблюдений.