Из-за непогоды задерживаются несколько рейсов в Ростов



В Ростов с опозданием из-за непогоды прибудут несколько рейсов. Информация о задержках прилета на 28 января содержится на онлайн-табло ростовского Платова.



Так, задерживаются несколько утренних рейсов. Это самолеты из Сочи и Москвы. Оба лайнера должны были приземлиться в донском регионе в 7:40, однако из-за сложных метеоусловий в Краснодарском крае и столице вылететь вовремя самолеты не смогли.



В Тюмени также бушует непогода. Несмотря на то, что рейс в Ростове должен приземлиться только в 13:00, он прибудет с задержкой.



Задерживается и рейс из Гоа. По плану лайнер должен приземлиться в Платове в 13:50, но метеоусловия не позволяют рейсу прибыть вовремя.



Рейс из Перми в Нижний Новгород, а затем в Ростов также прибудет с опозданием. Погодные условия нарушат расписание самолета, то есть в 18:10 рейс можно не ждать.