В ростовском аэропорту Платов из-за тумана задерживается рейс в Санкт-Петербург



Фото: Nevworker.ru



Вылет рейса в Санкт-Петербург из аэропорта Платов задерживается. Причиной стал туман, который накрыл донскую столицу утром 4 февраля.



По расписанию самолёт в северную столицу должен вылететь в 11:35. Однако метеоусловия внесли свои коррективы в график полёта. Вероятнее всего, вылет будет отложен.



Добавим, что ранее в донском управлении МЧС сообщили, что 4 февраля в Ростове прогнозируют гололёд и туман, возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Порывы ветра в этот день могут достигать 12 метров в секунду.



На севере области морозы будут достигать 14 градусов.