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В ростовском аэропорту Платов из-за тумана задерживается рейс в Санкт-Петербург

В ростовском аэропорту Платов из-за тумана задерживается рейс в Санкт-Петербург
Фото: Nevworker.ru

Вылет рейса в Санкт-Петербург из аэропорта Платов задерживается. Причиной стал туман, который накрыл донскую столицу утром 4 февраля.

По расписанию самолёт в северную столицу должен вылететь в 11:35. Однако метеоусловия внесли свои коррективы в график полёта. Вероятнее всего, вылет будет отложен.

Добавим, что ранее в донском управлении МЧС сообщили, что 4 февраля в Ростове прогнозируют гололёд и туман, возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Порывы ветра в этот день могут достигать 12 метров в секунду.

На севере области морозы будут достигать 14 градусов.

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