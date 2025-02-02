В Ростовском-на-Дону зоопарке появилась рысь

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.

В Ростовском зоопарке появилась рысь. Животное перевезли из Адыгеи. Об этом 1 февраля сообщают сотрудники зоосада.Двухлетняя самка прошла карантинный период. На новом месте ее решили порадовать пушистой елью. Однако хвойное растение ее не сильно удивило, ведь обычная среда обитания такого животного – лес. С большей радостью она получила большой кусок мяса.Рыси — род хищных млекопитающих семейства кошачьих, наиболее близкий к роду кошек. Рост животных обычно достигает 55 см. От других кошачьих рыси отличаются коротким хвостом и кисточками на концах ушей.