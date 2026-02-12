В Ростовском-на-Дону зоопарке показали подросшего такина мишми

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском зоопарке показали подросшего такина мишми. Снимки сотрудники опубликовали 12 февраля в соцсетях.Напомним, такин появился на свет еще в марте 2025 года. Родителями стали Борис и Индира. Детеныша назвали Зефир.Такину исполнился год с момента рождения. На снимках видно, что детеныш подрос – он стал более крупным. С первого дня жизни малыш смог самостоятельно встать на ноги, а на первой же прогулке устроил «разнос» воронам. Сейчас такин чувствует себя хорошо рядом с сородичами в зоопарке.