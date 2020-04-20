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В Ростовском дельфинарии определили пол новорожденного детёныша

В Ростовском дельфинарии определили пол новорожденного детёныша
Фото: vladtime.ru
В начале года в Ростовском дельфинарии произошло радостное событие. На свет появился дельфинёнок.

Пополнение произошло в семье 7-летней Эльзы и 9-летнего Клауса. Первое время малыш практически не отходит от родителей, поэтому определить его пол невозможно. Сделать это удалось сотрудникам дельфинария только пару дней назад. Выяснилось, что в дельфиньей семье родилась девочка.

Имя новорожденной сотрудники предложили выбрать ростовчанам. Свои варианты можно предложить в комментариях на официальной странице дельфинария в инстаграме. Так, горожане уже предложили имена Лилу, Элис, Изабель, Эмилия, Ариэль и другие. Сейчас сотрудники дельфинария думают над предложенными вариантами.

Кстати, родители малышки также появились на свет в Ростовском дельфинарии.

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