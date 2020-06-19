В Ростовской обсерватории сделали редкие снимки солнечного затмения
Фото: Влад Веклич.
Жители Ростовской области утром 21 июня наблюдали солнечное затмение. Уникальными снимками с Rostov.ru поделились сотрудники донской астрономической обсерватории С80.
Руководитель учреждения Валерий Тупицын начал наблюдение в 8:13. Для того чтобы увидеть астрономическое явление, он использовал телескоп с установленным на нём специальным фильтром. С его же помощью и были сделаны кадры. Весь процесс занял порядка полутора часов. Самая большая фаза наблюдалась с 8:42 до 9:03. В это время Луна оказалась между Землёй и Солнцем и загородила для наблюдателей примерно 10% диска.
Снимки Валерия Тупицына, сделанные через телескоп.
Небо в тот день было пасмурным, но Валерию Фёдоровичу удалось всё-таки подглядеть затмение. На снимках видно, что в первые минуты и после девяти часов Солнце закрывают облака, а в пик затмения светило как раз выглянуло.
Простые наблюдатели тоже запечатлели необычное явление. Например, накануне Rostov.ru опубликовал снимок донского фотографа Влада Веклича.