Жители Ростовской области увидят кольцеобразное солнечное затмение

Жители России станут свидетелями очередного интересного астрономического явления. В воскресенье, 21 июня, дончане смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение.В этот день Луна пройдёт между дневным светилом и нашей планетой, закрыв для наблюдателя часть солнечного диска. Затмение начнётся в 9:40 по московскому времени и спустя час достигнет своего максимума. Лучше всего его будет видно в южных регионах России, в частности в Ростовской области.Руководитель донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын рассказал, что увидеть кольцеобразное затмение сможет каждый желающий. Для этого достаточно вооружиться некоторыми приспособлениями. Просто смотреть на Солнце опасно для глаз, поэтому нужно взять обычный CD-диск, закопчённое стекло или специальный фильтр. Глядя через них, можно без вреда для глаз понаблюдать за астрономическим явлением. Ехать никуда не нужно, достаточно просто выйти на улицу при условии, что светило не будет закрыто облаками. Луна закроет Солнце примерно на треть.Интересно, что затмение совпадёт с летним солнцестоянием. В воскресенье, 21 июня, будут самый длинный день и самая короткая ночь.