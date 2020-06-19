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Фотограф из Ростовской области сделал уникальные снимки солнечного затмения

Фотограф из Ростовской области сделал уникальные снимки солнечного затмения
Солнечное затмение, которое можно было наблюдать 21 июня, успел запечатлеть фотограф из Ростовской области. Житель Волгодонска Влад Веклич поделился снимками в соцсетях, сообщает DonDay Волгодонск.

Космическое явление могли увидеть жители разных государств, включая Эфиопию, Сомали, Саудовскую Аравию, Индию, Китай и Россию. Кольцеобразное солнечное затмение также проходило в небе над Волгодонском, что дало шанс Владу сделать уникальные кадры.

- Моей целью было сфотографировать затмение с видом на город, но у меня так и не вышло запечатлеть явление именно так, - отметил дончанин. - На небе было облачно, что мешало сделать качественные снимки, но именно облака задали такую атмосферу моим работам. На само солнце мне приходилось смотреть в солнцезащитных очках.

Для создания фотографий автор использовал фильтр от советской кинокамеры. Влад поднялся на крышу, чтобы солнечное затмение было видно максимально.

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