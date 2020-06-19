Фотограф из Ростовской области сделал уникальные снимки солнечного затмения
Солнечное затмение, которое можно было наблюдать 21 июня, успел запечатлеть фотограф из Ростовской области. Житель Волгодонска Влад Веклич поделился снимками в соцсетях, сообщает DonDay Волгодонск.
Космическое явление могли увидеть жители разных государств, включая Эфиопию, Сомали, Саудовскую Аравию, Индию, Китай и Россию. Кольцеобразное солнечное затмение также проходило в небе над Волгодонском, что дало шанс Владу сделать уникальные кадры.
- Моей целью было сфотографировать затмение с видом на город, но у меня так и не вышло запечатлеть явление именно так, - отметил дончанин. - На небе было облачно, что мешало сделать качественные снимки, но именно облака задали такую атмосферу моим работам. На само солнце мне приходилось смотреть в солнцезащитных очках.
Для создания фотографий автор использовал фильтр от советской кинокамеры. Влад поднялся на крышу, чтобы солнечное затмение было видно максимально.